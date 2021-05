Der Weltmarktführer im Seilbahnbau stellte zahlreiche neue Produkte und Projekte vor.

Am Mittwoch lud die Doppelmayr Gruppe zu einem Online-Event. Mit "Insights – inspired by motion" stellte der Weltmarktführer im Seilbahnbau zahlreiche neue Produkte und Projekte vor.

In einer Reise um die Welt gaben die Seilbahnexperten Einblicke in die Mobilität mit Seilbahnen, in technische Innovationen und ihre Entstehung.