Mit Derbysieg an die Tabellenspitze

Nach einem souveränen 7:2-Derbyerfolg gegen Dornbirn sicherte sich der SC SAMINA Hohenems die Tabellenführung in der Ö-Eishockeyliga.

Im Derby gegen die Bulldogs im Dornbirner Messestadion wurden die Emser von Beginn ihrer Favoritenrolle gerecht und gingen bereits in der zweiten Minute durch Niklas Gehringer mit 1:0 in Führung. In der Folge zeigten sich die Bulldogs zwar bissig und kamen auch zu Möglichkeiten, doch vor dem Tor blieben die Messestädter zu harmlos und so sorgte Felix Vonbun für das 2:0 der Emser (13.). Im Mittelabschnitt spielte das junge Dornbirner Team weiterhin frech auf und konnte gar ein Chancenplus für sich verzeichnen, die Tore machten allerdings die Emser. Lukas Fritz (25.) und Thomas Auer (34.) sorgten so für die klare 4:0-Führung der Gäste. Dann wurden die Angriffsbemühungen der Dornbirner doch noch belohnt – Robin Wüstner mit dem 1:4 der Bulldogs (34.).

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche kommt es in der ÖEL zum Duell der beiden besten Teams. Vor einer Woche setzte sich Hohenems in der Verlängerung gegen Kufstein durch, diesen Samstag (17.30 Uhr) steigt der Kracher in der Tiroler Festungsstadt. Alle bisherigen drei Aufeinandertreffen waren Spiele auf Augenhöhe, die die Emser für sich entscheiden konnten. Die Tiroler brennen nun nach drei knappen Niederlagen auf den ersten Sieg gegen die Hohenemser und so erwartet sich auch HSC-Coach Thomas Sticha wieder ein Eishockey-Fest. „Wir haben gerade erst gegen Kufstein gespielt und wissen, dass sie ein hohes Tempo fahren können. Unsere Mannschaft wird bereit sein und in Kufstein 100 Prozent geben. Wenn wir von Beginn an so spielen wie die letzten 20 Minuten letzte Woche in Hohenems, wo wir dominiert haben, dann werden wir die drei Punkte aus Kufstein mitnehmen“. MIMA