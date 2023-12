Mit Derbyerfolg ins Doppelwochenende

Der SC SAMINA Hohenems blieb in der ÖEL weiter ungeschlagen. Am kommenden Wochenende warten aber zwei Spitzenspiele.

Hohenems. Nach neun Spieltagen in der Ö-Eishockeyliga sind die Emser Hockeycracks Tabellenführer Kufstein weiter dicht auf den Fersen. Die Tiroler haben allerdings auch zwei Spiele mehr ausgetragen und im direkten Duell am kommenden Wochenende könnten die Steinböcke den Platz an der Sonne übernehmen.

Klarer Sieg in Feldkirch

Zuvor feierte der Hohenemser Schlittschuhclub am vergangenen Wochenende in der Feldkircher Vorarlberghalle den zweiten Derbyerfolg gegen die VEU innerhalb von sieben Tagen. Die Steinböcke zeigten sich äußerst motiviert und sorgten so mit einer 4:1-Führung nach dem ersten Drittel bereits für eine Vorentscheidung. Hohenems auch in weiterer Folge spielbestimmend, feierte am Ende einen souveränen und kaum gefährdeten 10:4-Derbyerfolg bei der VEU Feldkirch.

Schlager gegen den Tabellenführer

Damit kommt es im Hohenemser Herrenried am kommenden Freitag zum Spielspiel gegen Tabellenführer Kufstein. Die Tiroler liegen mit zwei Spielen und zwei Punkten mehr auf Rang eins der ÖEL und somit geht es am Wochenende auch um den Spitzenplatz in der Liga. Zweimal trafen die beiden Mannschaften in dieser Saison schon aufeinander – nach einem 4:2-Auswärtserfolg in der Festungsstadt mussten die Emser beim Heimspiel schon mehr kämpfen, setzten sich aber in der Overtime mit 5:4 durch.

Ladies-Nights im Herrenried