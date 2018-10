Mit der aha card wird es ein traumhafter Winter

Laut dem diesjährigen Motto „Wintertraum – Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit?“ haben Jugendliche schon im Sommer vom Winter geträumt.

Doch jetzt steht Frau Holle in den Startlöchern – am 1. Oktober hat der Vorverkauf in den meisten Schigebieten gestartet. Mit der aha-Winteraktion bekommen aha card-InhaberInnen ab sofort ermäßigte Schi-Saisonkarten für die Schiregionen Ski Arlberg, Montafon-Brandnertal-Card, Sonnenkopf, 3TälerPass und die Ländle Card. Und so funktioniert‘s: Saisonkarten-Tarif auf www.aha.or.at/tarife-winteraktion checken, Gutschein ausfüllen, vergünstigte Karte kaufen und ab auf die Piste! Infos unter www.aha.or.at/winteraktion.