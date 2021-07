Mit Denkstunden raus aus dem „Dauerschläfchen“

Wirtschaftsphilosoph Anders Indset zu Gast bei der Offenen Jugendarbeit.

Mit den Worten „Anders ist anders“ kündigte die Moderatorin Martina Eisendle den Redner des Abends zum Thema „Arbeit der Zukunft“ an. Sie vermittelte den Gästen, dass er auf das Große Ganze schaue und stellte ihn außerdem als Wirtschaftsphilosoph, Autor, Aufsichtsrat und früheren Handballspieler in Norwegens Nationalmannschaft vor.

Und dann kam Anders Indset in den Raum. Das Andere an ihm war zunächst, dass er die Bühne einem Rockstar gleich betrat und den Begrüßungsapplaus sichtlich genoss. Er begann seine Ausführungen mit einer Momentaufnahme von Instagram und Facebook, dem Streben der Menschen nach der eigenen Marke, von der Selbstoptimierung bis hin zur Ausbeutung des eigenen Ichs.

„Was ist denn eigentlich passiert“, stellte Indset die Frage in den Raum. Er merkte an, dass sich die Menschheit seit 1970 in einem „Dauerschläfchen“ befunden habe, wir im Zeitfenster der Opportunität lebten und von Corona wachgepikst worden seien. Indset gab zu verstehen, dass der Spirit von 1970 mit seinen wichtigen Ereignissen und Wendepunkten längst verloren sei. Er sprach von den 20 Millionen Menschen, die sich damals, am ersten „Earth Day“ an Aktionen beteiligten, oder von der Gründung des späteren Wirtschaftsforums in Davos. Er erwähnte auch die gigantischen Leistungen der Exporte und der Globalisierung.