Mit den Skiern ab in die Osterferien

Endlich sind sie da, die Osterferien. Da kann es so mancher gar nicht erwarten so schnell wie möglich aus der Schule rauszukommen.

So auch der Herr in diesem Video von Red Bull Austria. Zugegeben, der Sportler der da so elegenat auf Skiern in den Aufzug schlittert, wird seine Schulzeit selbst vermutlich bereits hinter sich haben. Dennoch ist es ein Abgang der besonderen Art, den wohl viele Schüler gerade zum heutigen Ferienbeginn nur zu gern nachgemacht hätten.