Mit den „Öffis“ zum Landesnarrentag

Vorarlbergs Narretei startet am 13. Januar offiziell in die neue Saison. Auch beim 37. VVF – Narrentag sind Bus & Bahn wieder kostenlos.

„Auch dieses Jahr können wir dem Publikum das Angebot machen, kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abzureisen. Narren und Zuschauer können so einen ungezwungenen, fröhlichen Tag in Hohenems verbringen, und die Sicherheit sowie Umwelt wird dabei auch nicht vergessen“, freut sich Bürgermeister Dieter Egger über die Kooperation mit dem Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -Gilden. „Der Bahnhof Hohenems ist nicht weit vom Veranstaltungsgelände entfernt, somit ist die Freifahrt ein attraktiver Service für alle“, ergänzt VVF – Präsident Michel Stocklasa.