Mit den ELKI´S zuhause fit bleiben

Die IG Eltern-Kind-Turnen stellt einfache Turnübungen zum daheim Nachmachen vor.

Dornbirn. Auch die beliebten ELKI – (IG Eltern-Kind-Turnen) – Kurse pausieren derzeit, wie so vieles andere auch. Da das Thema Bewegung im Alltag meist zu kurz kommt und in der momentanen Situation auch alltägliche Bewegung, wie z.B. der Weg zur Schule, Arbeitsplatz etc. und nach Hause wegfällt, sowie auch die Vereinstätigkeiten im Augenblick nur eingeschränkt oder überhaupt nicht möglich sind, haben sich die ELKI-Verantwortlichen gedacht, das Turnen für Groß und Klein kurzerhand nach Hause zu bringen.