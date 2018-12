Mit dem zweiten Tabellenplatz ins neue Jahr

Zum Ende des Jahres wartet auf die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau das Auswärtsspiel gegen die Kitzbüheler Adler.

Die Tiroler liegen derzeit mit 26 Punkten aus 23 Spielen auf Rang 13. Somit kämpfen sie um wichtige Punkte für die Play-Off-Qualifikation. Zudem geht es in diesem Spiel auch um wichtige Punkte in der „Österreicher Wertung“ der Tabelle. Somit erwartet die Lustenauer zum Ende des Jahres nochmals eine sehr schwere Partie.

Im bisher einzigen Aufeinandertreffen der beiden Teams in der diesjährigen Alps Hockey League behielten die Lustenauer mit einem Gesamtscore von 4:1 die Überhand. Mit einer soliden Leistung in der Defensive – gestützt auf einen sicheren Torhüter – sowie einer optimalen Ausnutzung der sich bietenden Möglichkeiten möchten sich die Lustenauer zum Jahresende nochmals drei Punkte in der Tabelle anschreiben lassen. Spielbeginn am Sonntag im Sportpark Kitzbühel ist um 20.00 Uhr.