Mit dem Sprungtag in die Badesaison starten

Am 27. April geht das beliebte Corona Summer Opening in die nächste Runde.

FELDKIRCH-GISINGEN Die Vorbereitungen für das Corona Summer Opening 2019 laufen auf Hochtouren. Nach erfolgreicher Premiere im letzten Jahr hat Veranstalter Fabian Melk (Sohn von Waldbad-Geschäftsführer Wolfgang Melk) viele neue Ideen. Da er auch schon selbst als Rider angetreten ist, weiß er worauf es als Besucher und Teilnehmer ankommt. 2018 ist er in die Fußstapfen von Roland Gruber getreten und hat das Grundrezept der beliebten Veranstaltungen gelassen: Eine 16-Meter-Rampe und verrückte Rider mit kreativen Ideen. „Die Besucher dürfen sich auf die acht Meter hohe Rampe, coole Rider mit krassen Stunts, das kühle Nass des Waldbads nach der Winterpause, ein DJ der uns einheizt und jede Menge Spaß und Action freuen“, so Melk. Heuer tritt auch eine neue Jury sein Amt an: Patricc Sigi Wolf, Danilo Gabrielli und Marco Neuberger bewerten die Teilnehmer. Moderiert wird das Event von Domic Böhler.