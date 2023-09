Mit dem Sakrament der Firmung gestärkt durchs Leben gehen

Firmung NEU startet in Hohenems.

Hohenems. „Firmare“ ist lateinisch und heißt „stärken“. Im Ritual der Firmspendung legt der Firmspender die Hände auf und salbt den Firmling mit Chrisam-Öl. Damit spricht er die Hilfe des Heiligen Geistes zu. In den Hohenemser Pfarren St. Konrad und St. Karl startet in diesem Jahr die Firmung NEU für junge Leute. 100 Jugendliche, die im Schuljahr 2006/ 2007 geboren sind, werden diese Woche per Post eingeladen, bei der Firmvorbereitung mitzumachen. Dazu haben sich die Pfarren ein attraktives Programm ausgedacht und wollen mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen.

Das neue Firmkonzept der Katholischen Kirche Hohenems stellt die 16- und 17-jährigen Jugendlichen ins Zentrum. „Das Firmteam und ich freuen uns sehr auf die bevorstehenden Treffen mit den jungen Leuten in Hohenems“, erzählt Pfarrer Thomas Heilbrunn. „Es wird diskutiert, gefragt, gebetet und gefeiert. Jede und jeder, der/die sich auf den Heiligen Geist im Leben einlässt, erlebt, dass plötzlich viel in Bewegung kommt. Gottes Geist begeistert“, so der Pfarrer.

Die Firmvorbereitung beinhaltet spannende und vielfältige Aspekte. Start ist am Sonntag, 22. Oktober um 17 Uhr im Pfarrheim St. Konrad mit einem sogenannten Pasta-Talk. „Junge Leute aus anderen Gemeinden Vorarlbergs kommen vorbei und erzählen, warum sie sich mit 17 für die Firmung entschieden haben und wann in ihrem Leben zwischen Schule, Arbeit und Freizeit der Glaube an Gott wichtig ist“, erklärt Martin Fenkart, der gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth für die Koordination der neuen Firmung zuständig ist. Bei weiteren Veranstaltungen von November bis April rücken andere Themen und Fragen in den Mittelpunkt, wie z. B. „Welche Talente hast du und wie setzt du sie für andere ein? Wie schaut dein Engagement für Menschen in Not aus? Was würde Jesus heute an deiner Stelle tun? Wann im Leben rechnest du mit Gottes Geist und was passiert bei der Firmung überhaupt?“