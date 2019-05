Mit dem Regenschirm zum Sunnahof

Frühlingsfest in Tufers kämpfte gegen Schlechtwetter an.

GÖFIS Seit 18 Jahren gab es kein Frühlingsfest in Göfis, wo die „Sunna“ nicht schien. Erstmals zogen zu diesem Event graue Wolken über den Biobauernhof in Tufers. Und schließlich regnete es auch in Strömen. Trotzdem blieb für viele Stammgäste das Event der Lebenshilfe Vorarlberg ein Pflichttermin. In die Regenjacke und Gummistiefeln geschlüpft ging es mit Knirps oder Schirm in den Händen nach Göfis. Dort erwartete die Besucher „bsundrige“ Einblicke und ein vielfältiges Programm sowie jede Menge kulinarische Genüsse.