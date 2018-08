Mit dem Rad „Rund um Vorarlberg“

Größtes Rad-Event im Ländle mit Highlander, Rund um Vorarlberg, Stadtkriterium, KäferleCup und Radler-Party

Hohenems. Am Sonntag, dem 12. August, geht mit dem „Highlander-Radmarathon“ und der Tour „Rund um Vorarlberg“ die größte Radsportveranstaltung in der Bodenseeregion über die Bühne.

Der Highlander-Radmarathon ist mit 180 km und 4.040 Höhenmeter, 6 bis 7 Stunden auf dem Rad, zwischen Sonne, Regen und eventuell Schnee, eine persönliche Herausforderung für jeden Teilnehmer. Nach dem Start in Hohenems führt die Strecke über das Bödele in den Bregenzerwald. Über Schwarzenberg geht es Richtung Hochtannberg (1.690 Höhenmeter) und weiter zum Flexenpass am Arlberg, mit 1.773 Höhenmeter die Spitze des Highlanders. Nach einer rasanten Abfahrt führt die Strecke über Bludenz Richtung Faschinajoch (1.513) und das Furkajoch (1.756) zurück nach Hohenems. 180 km und 4.040 Höhenmeter werden absolviert. Wahrscheinlich die härteste, vielleicht aber auch schönste Art Vorarlberg zu erkunden.

Beim Klassiker „Rund um Vorarlberg“, der als erste große Radtouristikfahrt in Vorarlberg 1975 erstmals durchgeführt wurde, sind 146 km und über 2.400 Höhenmeter zu absolvieren. Die Strecke ist bis zur Abzweigung Ludesch ident mit der Highlander-Strecke, führt von dort über Thüringen, Bludesch, Schlins, den „schwarzen See“ nach Rankweil, wo sich die Strecke dann wieder mit dem „Highlander“ zusammen schließt. Start ist ebenfalls am Sonntag, 12. August um 06 Uhr in Hohenems.