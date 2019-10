Mit dem Pflicht-Heimsieg der Spitze auf den Fersen bleiben

SC Austria Lustenau hat gegen das Schlusslicht Kapfenberg drei Punkte eingeplant

Der Liveticker mit Videos vom Spiel Austria Lustenau vs Kapfenberg

Austria Lustenau Trainer Roman Mählich hat sich für ein neues Spielsystem von 4/4/2 entschieden. Dem zum Opfer gefallen ist vor allem Kapitän Marco Krainz, der nurmehr zweite Wahl ist. „Es ist keine einfache Situation für mich. Es ist für mich ein Schritt zurück, aber im Training muss ich nun immer Vollgas geben“, so Marco Krainz. Nicht nur Marco Krainz auch Daniel Tiefenbach als „Sechser“ sind nur als Ersatzspieler aufgeboten. „Ich habe mich für ein anderes System und andere Spieler entschieden, aber die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen“, so Mählich. Die Kadergröße von Austria Lustenau lässt einfach auch mehrere Optionen zu. Für Mählich ist Marco Krainz immer noch ein wichtiger Schlüsselspieler. Mit Kevin Kunz und Domenik Schierl hat die Austria zwei gleichstarke Tormänner in ihren Reihen. „Auf dieser Position ist der Konkurrenzkampf riesengroß, andere Mannschaften in dieser 2. Liga haben nicht zwei so gute Keeper“, weiß Mählich. Als Weihnachtsgeschenk wünscht sich Mählich eventuell eine Verstärkung in der Offensive. Denn die Rückkehr und Zeitpunkt von Patrick Eler ist ungewiss. Dragan Marceta und Nicola Bösch (beide in Steyr) die Rückkehr zur Winterpause ist kein Thema.