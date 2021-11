Mit dem neuen KinderHaus Bäumle optimiert Lochau sein Kinderbetreuungsangebot

Lochau. Im Wohnprojekt „Bäumle“ erhält die Gemeinde Räumlichkeiten für eine neue Kinderbetreuungseinrichtung. Nach dem einstimmigen Beschluss der Gemeindevertretung und dem positiv abgeschlossenen Behördenverfahren kann mit dem Bau im Frühjahr 2022 begonnen werden.

Ein hoher Anteil an Neubauten mit vorwiegend verdichtetem Wohnbau sowie eine positive Geburten- und Wanderungsbilanz haben in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass die Gemeinde Lochau am Bodensee überdurchschnittlich stark gewachsen ist. Daraus entwickelte sich natürlich auch ein sehr großer Bedarf an Kleinkinderbetreuungsplätzen bzw. Kindergartenplätzen. Die Gemeinde ist gefordert, das Angebot hiefür stetig zu optimieren.

KinderHaus Bäumle neu

In Zusammenarbeit mit der ZIMA Wohnbaugesellschaft konnten im neuen „Wohnprojekt Bäumle“ an der Hörbranzer Straße in zwei eindrucksvollen Baukörpern mit 18 bzw. 13 Eigentumswohnungen im Erdgeschoß sämtliche Räumlichkeiten für das neue „KinderHaus Bäumle“ adaptiert werden. Diese werden dann bei Bezug an die Gemeinde schlüsselfertig übergeben. Auf rund 900 Quadratmetern gibt es hier Platz für fünf Gruppen, für Kleinkinder ab 18 Monaten sowie für Kindergartenkinder im Alter von drei bis fünf Jahren, teilweise mit Ganztagsbetreuung.

Neben den hellen Gruppen- bzw. Rückzugsräumen sind moderne, kindgerechte Sanitäranlagen, eine Küche, eine Aula als Speiseraum, welcher auch als Vortragsraum genützt werden kann, sowie ein großer und teilbarer Bewegungsraum vorgesehen. Dazu kommen umliegende Grünflächen sowie überdachte Terrassen und außenliegende Lagerboxen.

Fertigstellung im September 2024

Die Kosten für diese neue Kinderbetreuungseinrichtung im Wohnprojekt Bäumle belaufen sich abzüglich der Förderung des Landes auf rund fünf Millionen Euro netto. Baustart ist im Frühjahr 2022, die Fertigstellung ist für September 2024 angedacht. Bis dahin stehen zusätzlich adaptierte und provisorisch eingerichtete Räumlichkeiten in der Mittelschule Lochau als dringend notwendige Kleinkinderbetreuungsplätze zur Verfügung.

Erfolgreiche jahrelange Suche

„Der Gemeinde ist es wichtig, den Familien hier im Ort eine alters- und bedarfsgerechte Betreuung und Bildung anzubieten. Und mit der Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel aus dem eigenen Budget sichern wir damit auch die entsprechenden Ressourcen“, so die Obfrau des Bildungs- und Familienausschusses Petra Böck (Das TEAM für Lochau – Volkspartei und Parteifreie). Sie setzt sich seit Beginn ihrer politischen Tätigkeit mit viel Herzblut für ein breites und höchst flexibles Kinderbetreuungsangebot in Lochau ein. Schon seit Jahren hat sie in Lochau einen Platz für einen neuen Kindergarten gesucht und diesen in zahlreichen Gesprächen mit der Firma ZIMA hier an diesem Standort nun schlussendlich auch gefunden.

Betreuungseinrichtungen für über 200 Kinder

In den sechs öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Lochau mit KinderHaus Dorf – Haus 1 und KinderHaus Dorf – Haus 2, Kinderbetreuung Kunterbunt, KinderHaus Seepark sowie Kindergarten Bäumle und Kindergarten Gartenstraße werden im Kindergartenjahr 2021/22 derzeit über 200 Kinder zwischen eineinhalb und sechs Jahren von bestens ausgebildeten Kindergarten- und Sozialpädagoginnen, Kindergarten-Assistentinnen sowie pädagogischen Fachkräften, Zivildienern und Mädchen vom freiwilligen sozialen Jahr betreut. Sie begleiten die Kinder in diesem wichtigen Entwicklungsabschnitt und verstehen sich dabei als Ergänzung und Unterstützung der familiären Erziehung.