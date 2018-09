Mit dem Maximum allein auf weiter Flur

Acht Spiele, acht Siege so fulminant startete der SC Hatlerdorf in die neue Meisterschaft.

Der Tabellenführer gibt sich beim Schlusslicht keine Blöße!

Die Rollen waren vor dem Spiel klar verteilt: Der SC Hatlerdorf, Tabellenführer mit 21 Punkten aus 7 Spielen gegen Viktoria Bregenz, Tabellenletzter mit 0 Punkten aus 7 Spielen.

Das Spiel begann jedoch gegen allen Erwartungen: Viktoria Bregenz probierte die Dornbirner unter Druck zu setzen und hatte gleich zu Beginn zwei riesen Chancen auf die Führung. Beide wurden aber leichtfertig vergeben. Somit kam der SC Hatlerdorf besser ins Spiel und vergab seinerseits einige Hochkaräter. Von Bregenz war offensiv nichts mehr zu sehen. Somit ging es torlos in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild nicht. Der Tabellenführer spielte einige Top Möglichkeiten heraus, der Ball wollte aber nicht ins Netz. Dies lag auch des Öfteren am tollen Viktoria Tormann Lino Michelitsch. Doch genau dieser foulte in der 64. Minute, nach einem Missverständnis mit seinem Verteiger, Dos Santos Moura im Strafraum. Den Elfmeter verwertete Aleksander Pakic souverän. 1:0 für den SC Hatlerdorf.

Bregenz kämpfte brav, konnte aber keinen Gang zulegen. Die logische Konsequenz war das 2:0 in der 78. Spielminute, von Junior Delcio, der alleine auf den Tormann laufend, cool blieb. Erst in der Nachspielzeit kam Viktoria wieder einmal vor das Tor der Gäste. Aber Sorin Chitu, der Hatler Tormann, hielt mit einer Glanzparade das Tor sauber.

Somit wurde es ein verdienter 2:0 Sieg des SC Hatlerdorf und damit der 8. Sieg im 8. Meisterschaftsspiel.