Mit dem Mannschaftscup Meisterschaft beendet

Dornbirns Sportkegel-Teams ziehen positive Bilanz.

Dornbirn. Am vergangenen Wochenende wurden im Olympiazentrum Dornbirn die Vorarlberger Mannschaftscups im Sportkegeln ausgetragen. Bei den Damen, die am Freitag 28. April, gespielt haben, siegte der SKC EHG-Dornbirn vor SKC Koblach und ESV Bregenz-Wolfurt. Die Herren spielten diesen Bewerb, bei dem in jedem Durchgang 40 Satzpunkte und zehn Mannschaftspunkte vergeben werden (z. B. vier Satzpunkte für die beste Leistung bei 30 Wurf und vier Mannschaftspunkte für die meisten Satzpunkte), dann tags darauf. Gewonnen und für das Cupfinale qualifiziert haben sich dabei die Herren des SKC Koblach, der SKC EHG Dornbirn belegte den dritten Rang. Das Cupfinale der Damen und Herren findet dann Ende Juni statt.

Auch die letzten Spiele der aktuellen Mannschaftsmeisterschaft wurden in der vergangenen Woche gespielt. Die Damen des SKC EHG-Dornbirn belegen in der Superliga den siebten Platz in der Tabelle. Die Dornbirner Herren beendeten die Meisterschaft in der Bundesliga West auf dem fünften Rang.