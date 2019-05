Mit dem koreanischen Kampfgeist eines „Mustangs“

Zweites internationales Taekwondo-Turnier in der Reichenfeldhalle.

FELDKIRCH Die Fußtechnik, die Handtechnik und der Weg – die drei Silben in Taekwondo (Tae Kwon Do) stehen für diese Begriffe. Ein Kampfsport, der seinen Ursprung in Korea findet. Eve Hepp, Obfrau des Taekwondo Mustang, hat den dynamischen Kampfsport nach Ludesch gebracht. Der Name “Mustang” stammt aus einer Inspiration von Hepp. „Die ausdrucksvollen Züge des chinesischen Schriftzeichens für Pferd, stellt die verschiedenen Prinzipien dar, welche die Mitglieder unseres Vereins verfolgen sollten“, erklärt sie.