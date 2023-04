Mit dem Herzen eine Aquarellistin

Malerin Waltraud Wehinger lädt ab Donnerstag, 4. Mai zu ihrer neuen Frühlingsausstellung.

Dornbirn. „Es ist unglaublich, was das Malen mir in den letzten 30 Jahren an Freude geschenkt hat und in meinem Leben somit eine der schönsten Bekanntschaften darstellt“, lässt Künstlerin Waltraud Wehinger gleich einmal zur Begrüßung wissen. Kurz vor ihrer großen Frühjahrsausstellung, die am Donnerstag, 4. Mai im Kleinen Luger in Dornbirn ihre offizielle Eröffnung feiert, gewährt die gebürtige Koblacherin schon einmal einen Einblick in ihr Atelier in der Dornbirner Roseggerstraße.