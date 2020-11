Mit dem heiligen Martin zur Basilika

In einer etwas anderen Form wurde am vergangenen Wochenende in Rankweil des Fest des heiligen Martin gefeiert.

Rankweil. Nachdem das Martinifest in diesem Jahr nicht in der üblichen Form mit den traditionellen Laternenumzügen stattfinden konnte, lud die Pfarre Rankweil zu einem besonderen Stationen-Weg.

Lebendiger und spannender Weg