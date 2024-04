Mit dem Frühling kommen die ungeliebten Zecken

Aufgrund des milden Winters startet die Zeckensaison heuer bereits früh. Man findet die Parasiten überall - in Sträuchern, Büschen, im Wald und Unterholz, aber auch auf Wiesen und Feldern.

Die bei uns hauptsächlich vorkommenden Zeckenarten sind der Gemeine Holzbock oder die Auwaldzecke. Am liebsten halten sie sich in bodennaher Vegetation auf. Meist fängt man sich ein solches Spinnentier im Gras ein oder streift es beim Vorbeigehen an einem Strauch ab.