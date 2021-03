Mit dem Fahrrad die Welt entdecken

Bei der Online-Infostunde gibt der erfahrene Radreisende Peter Brotzge Tipps zum Aufbruch in fremde Welten.

Bei der Online-Infostunde gibt der erfahrene Radreisende Peter Brotzge Tipps zum Aufbruch in fremde Welten. ©aha_PeterBrotzge

Bei der Online-Infostunde gibt der erfahrene Radreisende Peter Brotzge Tipps zum Aufbruch in fremde Welten. ©aha_PeterBrotzge

Am 9. März bietet das aha eine Online-Infostunde zum Reisen per Fahrrad an.

Das Fahrradreisen bringt meiner Meinung nach sehr viele Vorteile mit sich. Neben der täglichen gesunden Bewegung ist es eine sehr billige und ökologische Art zu Reisen“, sagt Peter Brotzge, 20 Jahre. Der junge Rankweiler muss es wissen, denn bei seinem ESK-Freiwilligendienst in Tallinn, Estland, hatte er die Idee, mit dem Fahrrad nach Hause (Vorarlberg) zu fahren. Aus der Idee wurde schnell ein Plan und als der ESK-Freiwilligendienst zu Ende war auch Realität.

Auf seiner Reise hat Peter nicht nur gelernt, mit sehr wenig auszukommen, sondern auch Land und Leute in den verschiedenen Ländern kennengelernt. „Ich bin auf der Reise sehr vielen unterschiedlichen Menschen begegnet, von denen ich sehr viel gelernt habe. Fahrradfahren ist wie Meditation für mich – die lange Reise hat mich mental auf ein anderes Level gebracht“, so sein Fazit.

Welt weit weg: Online-Infostunde

Was Peter Brotzge auf seiner 45-tägigen Reise mit dem Fahrrad alles erlebt hat und welche Tipps er für Weltenbummler*innen hat, erfahren Neugierige im Rahmen einer Online-Infostunde am Dienstag, 9. März 2021, um 19 Uhr. Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung notwendig. Die Teilnehmenden bekommen die Meeting-ID und das Passwort dann zugesandt. Detaillierte Infos findet man unter www.aha.or.at/welt-weit-weg