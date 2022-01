„Mit dem Essen kommt der Appetit“

Dr. mult. Günter Pichler hat vor Kurzem seinen 15. akademischen Grad erlangt.

Dornbirn. „Die einen sammeln Briefmarken oder verbringen Zeit in ihrem Garten, mir macht es Spaß zu studieren“, sagt Günter Pichler, „Träger“ von mittlerweile 15 akademischen Titeln. Der letzte Grad, den sich der 81-jährige Dornbirner erarbeitet hat, ist der eines Lex Legum Master, der ihm nach erfolgreicher Absolvierung des postuniversitären Lehrgangs „Kirchenrecht für Juristen“ von der Universität Wien Ende Oktober 2021 verliehen wurde. „Die Sponsionsfeier, die für 22. Jänner an der Universität Innsbruck geplant war, musste leider aus Pandemiegründen verschoben werden“, bedauert der wissbegierige Senior.

Glückliche Fügungen

Dass er einmal so eine beeindruckende akademische Laufbahn absolvieren würde, hätte sich der junge Günter Pichler nicht gedacht. Der Start an der Universität Innsbruck im Jahr 1959 war zunächst mühsam für den Dornbirner. Nach einem Umweg über die Volkswirtschaftslehre schloss Günter Pichler das anschließende Studium der Rechtswissenschaften im August 1970 erfolgreich mit der Promotion ab. „Bis zu 30 Jahren befand sich mein Leben auf einem Tiefstand, danach ging es nur noch aufwärts. Eine Kette an glücklichen Zufällen hat wohl dazu beigetragen, dass mir ab 30 alles gelungen ist und ich ein wirklich erfülltes Leben hatte“, erzählt Günter Pichler. Nach dem Studium war er zehn Jahren als Personalleiter bei Zumtobel Leuchten und anschließend bei der Firma Kunert tätig.

1980 holte sich Günter Pichler mit der Ablegung der Lehramtsprüfung für kaufmännische Lehranstalten an der Hochschule für Welthandel in Wien seinen dritten akademischen Titel. „Nachdem ich schon vorher als Sondervertragslehrer an der HAK Lustenau tätig gewesen war, beschloss ich, ganz in den Lehrbetrieb einzusteigen“, erinnert sich Günter Pichler. Er unterrichtete an der Handelsschule und Handelsakademie in Lustenau und Feldkirch sowie an der Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe in Rankweil.

Zweite Studienphase

Eine doppelte Hüftoperation beendete mit 55 Jahren die berufliche Laufbahn des ehemaligen Spitzensportlers – Günter Pichler war mehrfacher Vorarlberger Meister im Diskus- und Hammerwerfen. „Als Frühpensionist hatte ich nun viel Zeit und überlegte, was ich damit anfangen sollte. Von Haus aus religiös, reizte es mich, Theologie zu studieren. Auch wollte ich der Frage nach der Entstehung der Welt auf den Grund gehen“, erzählt Günter Pichler. Zuerst scheiterte der Plan am fehlenden Altgriechisch – erst als er von einem Theologiestudium erfuhr, das kein Altgriechisch erforderte, inskribierte er an der Universität Innsbruck. „Jetzt musste ich nur noch mein Umfeld davon überzeugen“, so Pichler. Seine Gattin Margarethe war anfangs sehr skeptisch, begleitete ihn jedoch zu einem Studieneingangs-Seminar und war so begeistert, dass sie beschloss, ebenfalls Theologie zu studieren. „Meine Frau hatte nicht mal Matura, inskribierte zuerst als außerordentliche Hörerin und holte die Studienberechtigungsprüfung nach“, so Günter Pichler stolz.

Nach einer Dissertation in Theologie folgten drei Doktorate in Philosophie. „Mit dem Essen kommt der Appetit“, so Günter Pichler über seinen Wissenshunger. Zusätzlich absolvierte er ergänzende Studien in Ethnologie und Psychologie an der Universität Innsbruck, Ergänzungsprüfungen an der Universität Augsburg sowie an der Fachhochschule für Philosophie in München. Von 2010 bis 2018 bot Günter Pichler überdies an der HAK Lustenau ehrenamtliche Seminare in Ethik für interessierte Schüler an.

Titelreiche Familie