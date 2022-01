Mit dem ESK-Freiwilligendienst neue Horizonte entdecken

Am 18. Jänner findet ein Online-Infoabend zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

Weil sie sich mit ihrer Lebensweise und ihrem Berufsleben nicht mehr identifizieren konnte, entschied sich Saskia Feurstein für einen ESK-Freiwilligendienst in Südfrankreich. Zwölf Monate war die 20-jährige Vorarlbergerin in der Upcycling-Werkstatt und im Restaurant der Organisation „Les Ateliers“ in Castres tätig. „Dass diese Reise ins Ungewisse mein Leben komplett auf den Kopf stellen würde, wusste ich damals noch nicht. Ich habe in Frankreich meine Motivation (wieder) gefunden, ein umweltbewusstes und nachhaltiges Leben zu führen“, meint Saskia rückblickend. Was sie während ihres ESK-Freiwilligendienstes alles erlebt hat, erzählt Saskia Feurstein im Rahmen einer aha-Infostunde am 18. Jänner 2022.