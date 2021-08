Mit dem ESK-Freiwilligendienst neue Horizonte entdecken

Am 7. September findet in Feldkirch ein Infoabend zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

Seewald, 22 Jahre. Bis Juli 2021 absolvierte die junge Feldkircherin dort einen ESK-Freiwilligendienst. Sie half im Jugendzentrum und im Kinderverkehrspark mit und war an Schulen tätig. Dort kümmerte sie sich um das Pausenprogramm und half im Deutschunterricht mit. „Durch den ESK-Freiwilligendienst habe ich Einblicke in die Jugendarbeit sowie das Schulsystem in Finnland erhalten. Ich habe täglich etwas Neues gelernt und mich mit der finnischen Kultur vertraut gemacht“, erzählt Melanie. Besonders gut gefielen ihr die magische Schneelandschaft und die vielen Saunabesuche mit anschließendem Baden im Eiswasser. Welche Erfahrungen sie sonst noch sammeln konnte und was es mit „Makkara“ auf sich hat, erzählt Melanie beim Infoabend zum ESK-Freiwilligendienst am 7. September 2021, um 19 Uhr, im Graf Hugo in Feldkirch.