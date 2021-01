Mit dem ESK-Freiwilligendienst neue Horizonte entdecken

Am 12. Jänner bietet das aha eine Online-Infostunde zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) an.

Ylivieska, eine Kleinstadt in Nordwestfinnland, ist aktuell die Heimat von Melanie Seewald, 21 Jahre. Seit November 2020 absolviert die junge Feldkircherin hier einen ESK-Freiwilligendienst und engagiert sich gemeinsam mit einer Freiwilligen aus Frankreich in einem Jugendzentrum. „Wir planen Aktivitäten für die Jugendlichen, spielen und basteln mit ihnen und lernen gerade Finnisch“, erzählt Melanie. Detaillierte Infos gibt es bei der Online-Infostunde zum ESK-Freiwilligendienst am 12. Jänner, bei der Melanie live aus Finnland berichten wird.