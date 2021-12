Mit dem ESK-Freiwilligendienst Europa erkunden

Am 14. Dezember findet ein Online-Infoabend zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

Für 12 Monate hat Lukas Grabher, 21, seine Vorarlberger Heimat hinter sich gelassen und einmalige Erfahrungen in einem Haus der Begegnungen in Frankreich gesammelt. Der junge Altacher hat dort einen ESK-Freiwilligendienst gemacht. Rückblickend würde er sich immer wieder dafür entscheiden. „Ich habe nicht nur haufenweise Freunde und Menschen kennengelernt, die ich ins Herz geschlossen habe, sondern auch vieles über mich selbst gelernt und mich persönlich weiterentwickelt. Darüber hinaus habe ich eine neue Sprache gelernt und ein wirklich tolles unvergessliches Jahr erlebt“, sagt Lukas Grabher. Seine Erfahrungen teilt er im Rahmen einer aha-Infostunde am 14. Dezember 2021 mit allen Interessierten.