Mit dem ESK-Freiwilligendienst Europa entdecken

Am Mittwoch, 16. Oktober 2019 findet im aha Bregenz eine kostenlose Info-Veranstaltung zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt.

Jugendeinrichtung in Finnland, Blindenzentrum in Spanien oder Biobauernhof in Belgien? Wer sich für ein paar Monate in Europa als FreiwilligeR engagieren möchte, kann mit dem Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) einmalige Erfahrungen sammeln.