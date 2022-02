Mit dem Einkommen nicht mehr auskommen

Vor allem Wohn- und Energiekosten werden immer mehr zum Problem, wie Simone Strehle-Hechenberger von der ifs-Schuldenberatung am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" erzählte.

Die Teuerung zieht in Österreich weiter kräftig an. In Österreich dürfte die Inflationsrate im Jänner laut Schnellschätzung der Statistik Austria um 5,1 Prozent und damit auf den höchsten Wert seit November 1984 angestiegen sein. Strom, aber insbesondere Gas sind empfindlich teurer geworden. „Es gibt eine Preissteigerung um 2,8 Prozent, gleichzeitig sind die Pro-Kopf-Einkommen um 5,8 Prozent gesunken. Das bedeutet für Menschen mit niedrigem Einkommen, dass es weh tut“, sagt Simone Strehle-Hechenberger, Leiterin der IfS Schuldenberatung, am Mittwochabend bei Vorarlberg LIVE. Die Kostentreiber seien vor allem in den Bereichen Energie, Wohnen und Wasser zu beobachten. Das bedeutet, dass die Menschen weniger zum Leben haben. „Was uns in Vorarlberg vor allem Sorgen macht, sind die steigenden Wohnkosten.“