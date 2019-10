Mit dem dritten Heimsieg als Neuling oben festsetzen

Maurice Mathis erstmals beim Zweitligaaufsteiger FC Dornbirn gegen auswärtsschwache OÖ-Mannschaft von Beginn an dabei

Der Liveticker mit Videos vom Spiel FC Mohren Dornbirn vs FC Juniors OÖ

Mit dem dritten Heimerfolg in der 2. Liga könnte sich Aufsteiger FC Mohren Dornbirn nun endgültig in der oberen Tabellenhälfte festsetzen und gleichzeitig ganz wichtige Punkte für den Abstiegskampf holen. Drei Zähler im Heimspiel gegen FC Juniors OÖ sind von doppelter Wichtigkeit, denn auf die Rothosen warten dann die zwei extrem schwierigen Auswärtsspiele in Horn und Young Violets Austria Wien. „Wir können und wollen diesen Auftritt vor eigenem Publikum gegen die Oberösterreicher gewinnen. Unsere Defensivabteilung muss kompakt und gut stehen und darf sich keine individuellen Eigenfehler erlauben“, sagt FC Dornbirn Coach Markus Mader (51). Die zweite Kampfmannschaft von Bundesligaklub LASK Linz spielt mit einer Offensivvariante 3/4/3, hat aber auswärts nur ein Sieg, ein Remis und schon drei Niederlagen zu Buche stehen. „Das offensive Spielsystem vom Gegner hat auch Nachteile, die gilt es unsererseits zu nützen“, fügt Mader hinzu. FC Juniors OÖ liegt an der elften Stelle mit zwei Punkten Rückstand auf den Fünften FC Dornbirn. Die Rothosen wollen ihre Erfolgsbilanz von zwei Siegen und zwei Remis von zuletzt erweitern bzw. verlängern. Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Geburtstagskind Aaron Kircher (28) und Andreas Malin (25) ist Meistermacher Markus Mader zu Umstellungen gezwungen. Anes Omerovic (21)wird vom defensiven Mittelfeld zurück in die Innenverteidigung beordert. Neu in die Startelf der Rothosen rücken Christoph Domig (27) als zweiter „Sechser“ neben Franco Joppi (30). Domig wird auch die Kapitänsbinde erstmals in einem Meisterschaftsspiel tragen. Erstmals von Beginn an wird Neuerwerbung Maurice Mathis (20) auflaufen. Nach seinen acht Kurzeinsätzen mit insgesamt 140 Minuten Spielzeit hat sich Mathis diese Chance regelrecht erkämpft und auch verdient. Mathis erzielte zuletzt den 1:1-Ausgleichstreffer in Lafnitz und glänzte mit Torvorlagen und Spielwitz.