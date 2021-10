Mit dem Bobbycar durch die Turnhalle

Das Eltern-Kind-Turnen der Turnerschaft Lustenau weckt schon bei den Kleinsten Freude an der Bewegung.

Unter den selbst mitgebrachten Rutschfahrzeugen finden sich rote und schwarze Autos, sogar ein Porsche und ein Traktor kurven durch die Turnhalle. Die Fahrer dieser Autos sind Kinder zwischen einem und vier Jahre. Es geht über Buckelpisten, durch Tunnel, über Rampen vorbei zur Tankstelle und der Werkstatt. Hier werkeln die Kinder an ihren Autos herum, reparieren Reifen und andere Autoteile. Weiter geht’s zum Slalomfahren, ehe die Kinder schlussendlich durch die Waschstraße fahren. Ein spannendes Erlebnis, das für freudige Gesichter sorgt. „Ich sehe die Angebote, die ich für die Kinder gestalte, aus ihrer Perspektive. Ich beobachte genau, mit was meine eigenen Kinder spielen und münze das dann auf die Spiele in der Turnhalle um“, erklärt Bösch. Und das kommt gut an. So gut, dass sie schon seit neun Jahren ehrenamtlich als Eltern-Kind-Turnlehrerin den Kleinkindern in Lustenau die Freude an der Bewegung beibringt.