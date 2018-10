Mit dem Abbruch der gesamten Anlage „ruht“ der Tennissport in Lochau

Lochau. Still und leise wurde die Lochauer Tennisanlage im Reutele abgetragen und das ganze Gelände renaturiert. Die Grundeigentümerin hatte einer Verlängerung des Pachtvertrages nicht mehr zugestimmt. Jetzt „ruht“ der Tennissport in Lochau.

„Wir können nicht die Sonderfläche Tennisplatz im „Industriegebiet“ gegen ein hochpreisiges Grundstück in Seenähe eintauschen, und dies samt der eingeforderten Übernahme sämtlicher Übertragungskosten“, so auch der einstimmige Tenor in der Gemeindevertretung im Zuge langwieriger und schlussendlich erfolgloser Verhandlungen in alle Richtungen. Zudem fand sich in der dicht besiedelten Wohngemeinde auch keine andere entsprechende Alternative für den Bau einer neuen Anlage, um den Bestand des Tennisclubs in der Gemeinde weiterhin zu sichern.