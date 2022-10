Mit dem 6:1 gegen Koblach behauptet der SV typico Lochau die Tabellenführung

Lochau. Mit einem tollen 6:1 schießt der SV typico Lochau den FC Koblach aus dem Stadion und behauptet weiterhin ungeschlagen mit 28 Punkten die Tabellenführung in der Vorarlbergliga vor Alberschwende (26), Hörbranz (25), Hard (20) und Andelsbuch (19).

Kapitän Fabio Feldkircher brachte sein Team bereits in der 12. Minute mit 1:0 in Führung, Stefan Maccani erhöhte in der 21. Minute mit einem Freistoß auf 2:0 Toren. Nach der Halbzeitpause kam die große Zeit von Neuerwerbung Nicolai Bösch mit drei Toren, in der 52. Minute sowie einem Doppelpack in der 62. und in der 68. Minute. Ein weiteres Tor steuerte Rene Nesensohn in der 60. Minute bei.