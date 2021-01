Mit dem 100. Tor will Dornbirn Platz sechs festigen

Die Dornbirn Bulldogs treffen im ersten von zwei Heimspielen in 45 Stunden auf den Vierten Vienna Capitals.

Der Liveticker mit Daten, Videos vom Spiel Dornbirn vs Vienna Cap.

Die Dornbirn Bulldogs treffen in der Ice Hockey League im Messestadion auf die Vienna Capitals.

An Salzburgs Torhüter Jean-Philippe Lamoreux bissen sich die Bulldogs am Mittwoch die Zähne aus. 31 Schüsse feuerten die Dornbirner aus allen Lagen auf den Amerikaner, der die Scheibe jedoch stets entschärfen konnte. Das letzte Spiel von Devin Brosseau und Yanni Kaldis sollte somit eine Niederlage sein.

Die Vienna Capitals präsentierten sich zuletzt nicht in Top-Form. Gegen die Teams der unteren Tabellenhälfte Graz und Villach setze es Niederlagen. Im Spiel gegen die Innsbrucker Haie gelang zwar ein 6:5-Sieg nach Penaltyschießen, die Wiener gaben jedoch in der 60. Spielminute fahrlässig einen 5:3-Vorsprung aus der Hand.

Die Dornbirn Bulldogs und die Vienna Capitals treffen zum vierten und letzten Mal im Grunddurchgang (Phase 1) aufeinander. Während sich die Caps in den ersten zwei Duellen durchsetzten, gelang den Bulldogs im letzten Aufeinandertreffen ein Shootout-Erfolg.

Für die Wiener war dies die erste Niederlage gegen die Bulldogs, nach saisonübergreifend zehn Siegen in Serie.

Die Bulldogs mussten sich erst am Mittwoch, nach drei Siegen in Serie, gegen den EC Red Bull Salzburg geschlagen geben. Der fünfte Platz ist damit wieder etwas in Ferne gerückt.