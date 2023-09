Mit Comebacker Schmid hat HC Hard gegen Vöslau zwei Punkte im Visier

In der vierten Runde des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs treffen die Roten Teufel des ALPLA HC Hard am Freitag, den 22. September 2023 zu Hause in der Sporthalle am See auf Vöslau.

Nach der Auswärtsniederlage gegen die Stahlstädter der HC LINZ am vergangenen Spieltag sind die Roten Teufel drauf und dran, in Runde 4 des HLA MEISTERLIGA Grunddurchgangs und im zweiten Heimspiel die Punkte wieder einzuheimsen und erfolgreich anzuschreiben.

Zu Gast sind am Freitagabend die Thermalstädter Vöslau, die sich unter anderem mit Thomas Bauer und Romas Kirveliavicius mit zwei ehemaligen Nationalteamspielern verstärkt haben. Nach drei Niederlagen in Folge (gegen UHK Krems, HC LINZ und zuletzt Bregenz Handball) warten die JAGS weiterhin auf die ersten Punkte der neuen Saison und liegen aktuell vor Tabellenschlusslicht HSG Bärnbach/Köflach und dem SC Ferlach auf Rang 10.

Für eine sehr erfreuliche Nachricht in den Reihen der Roten Teufel sorgt das mögliche Comeback von Kapitän Dominik Schmid. Schmid hat eine stabile Trainingswoche hinter sich und brennt darauf, die Jungs auch ganz bald wieder auf der Platte zu unterstützen.

Torwart Constantin Möstl und Spielmacher Nico Schnabl werden weiter von der medizinischen Abteilung des ALPLA HC Hard versorgt und behandelt, die auf Hochtouren daran arbeitet, damit unsere angeschlagenen Spieler wieder fit werden und mögliche Spieleinsätze bekommen. Für Chefcoach Hannes Jón Jónsson stehen daher noch ein paar Fragezeichen im Kader.

Karolis Antanavicius, Rückraum Links ALPLA HC Hard

HLA MEISTERLIGA

Grunddurchgang – Runde 4

ALPLA HC Hard vs. Vöslau

Freitag, 22. September 2023, 19 Uhr