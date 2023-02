Der VCÖ lud zur Übergabe der Projekthilfen für den 17. Chemiewettbewerb.

Bei der Übergabe der Forscherkisten an die jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter der teilnehmenden Schulen betonte Hans-Thomas Schacht, dass der diesjährige Titel des Wettbewerbes „Mit Chemie für die Umwelt“ eine wichtige Botschaft in den Mittelpunkt stellt. „Der Chemie haftet in weiten Teilen unserer Gesellschaft das Etikett des Umweltfeindes an und nur was Bio ist bringt die Wende. Aber allein mit dem Verzicht auf Kunststoffe und emissionsfreier Mobilität kann man die begangenen Umweltsünden nicht wegradieren.“ Und weiter: „Wenn acht Milliarden Menschen gesund und sicher auf diesem Planeten leben sollen, dann braucht es neue Lösungen, bei denen die Chemie und das Verständnis chemischer Prozesse eine wichtige Rolle spielen.“ Mit dieser Thematik werden sich die Teilnehmer in den nächsten Wochen intensiv auseinandersetzen.