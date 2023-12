Mit Bowie, U2 und Yazoo Weihnachten feiern

Das Pop & Wave-Team lädt zur großen Weihnachtsparty in den Spielboden.

Dornbirn. Weihnachtliche Kalorien zu feinsten Hits der 80er Jahre abtanzen – das können alle Partytiger wieder bei der legendären Weihnachtsparty des Pop & Wave-Teams am Montag, 25. Dezember im Dornbirner Spielboden. „Erst wenn alle Kerzen leuchten und die Weihnachtsglocken läuten, jeder freut sich, lacht und staune, dann sind wir in bester Partylaune“, erklärt Gastgeber Alex Micheluzzi. „Gemeinsam wird an diesem Abend wieder getanzt gefeiert und geshakt wie in guten alten Zeiten“, ergänzt Thomas Mutschlechner vom Team. Die 80-er Party ist das kleine Pendant zur Depeche Mode & more Party und findet wieder in der Spielboden-Kantine statt. Die Kantinen-Crew wird die Gäste mit feinen Getränken und heißen Cocktails verwöhnen und bis in die frühen Morgenstunden bei Laune halten und an den Turntables steht erneut DJ Mc Mode aus Friedrichshafen. Musikwünsche, Anregungen sowie Ticketreservierungen werden unter info@popandwave.at entgegengenommen. Tickets sind auch an der Abendkassa erhältlich. Einlass ist ab 21.00 Uhr. „Im kleinen, aber feinen Rahmen werden wir wieder Kultmusik, aber auch die besten Alternative-Hits der Gegenwart zelebrieren“, so Micheluzzi in Vorfreude. (cth)