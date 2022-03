Mit Bildern meditativ durch die Fastenzeit

Das Fastentuch bietet einen Blick auf die österliche Botschaft.

Dornbirn. Sobald der letzte schrille Ton des Faschings verhallt, zeigt sich traditionell das Tuch, das den Altar der Haselstauder Wallfahrtskirche verhüllt. Das Fastentuch, in satten, ausdrucksvollen Farben vom Dornbirner Künstler Prof. Gerhard Winkler gemalt, ragt mit gut viereinhalb Metern hinauf, und misst in der Breite über zwei Meter. Das Geschenk des Künstlers an seine Pfarrgemeinde zieht alljährlich in der Fastenzeit die Blicke auf sich. „Das Fastentuch ermuntert zum Innehalten in einer Zeit, die auf die österliche Botschaft ausgerichtet ist“, unterstreicht Winkler sein Werk, das er auf gebleichtem Baumwollrips mit Ölfarben gemalt hat. Es enthält 18 Einzelbilder. Die Aussagekraft dieser Bilder ist in seinem Buch „die ausgestreckte Hand“ eindrücklich dokumentiert.

„Das Fastentuch wirft in den einzelnen Bildgeschichten aus dem alten und neuen Testament Fragen auf, die sich für den Betrachter individuell stellen“, spricht Winkler den meditativen Aspekt an. Die ausgewählten Texte dazu stammen aus der Feder von Maria Hildegard Brem, der Äbtissin des Klosters Gwiggen. Sie studierte Mathematik, Philosophie und Theologie in Wien, bevor sie nach einer Zeit der Lehrtätigkeit in das Kloster eintrat. Sie nennt ihre Texte „Wege zum Licht“. „Kommen Sie mit?“, sind einladende Worte der Ordensfrau an den Leser, die Leserin.