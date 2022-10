Mit Belastung und Stress gelassener umgehen

Bludenz. Die seelische Widerstandsfähigkeit wird Resilienz genannt.

Bei der Veranstaltungs- und Vortragsreihe „Familie im Gespräch“, organisiert von der Abteilung für Soziales der Stadt Bludenz, finden übers Jahr verteilt immer wieder interessante Vorträge zu Familienthemen statt. Der nächste Vortrag am Donnerstag, 20. Oktober, richtet sich an Eltern und Wiedereinsteiger*innen. Ab 18 Uhr wird im Stadtvertretungssaal des Rathaus Bludenz ein kostenfreier Workshop zum Thema Resilienz veranstaltet. Resilienz beschreibt die Fähigkeit, Herausforderungen und Krisen gelassener zu bewältigen und daran zu wachsen. Anmeldung telefonisch unter 05552/63621-434 oder oder per Mail an familie@bludenz.at. Die Teilnehmer*innenzahl ist auf 15 Personen beschränkt.