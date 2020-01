Mit Beharrlichkeit zum Sieg

Internationales Flair beim zehnten Sparkassencup im Volleyball.

FELDKIRCH Teams aus sechs Nationen kämpften an zwei Tagen in Gisingen Oberau um die Wanderpokale. Erstmals traten gleich zwei Teams aus Peking in der Montfortstadt an. Dabei wurde das Topteam erst durch eine Verletzung gebremst. Die Fahne der Ländevereine hielt einmal mehr der blum VBC Höchst hoch, der sich im Finale erstmals im Rahmen des Turnieres geschlagen geben musste. Mit 2:1 Sätzen (-20/15/12) behielt das Mädchenteam von Anderlini Modena die Oberhand und entführte erstmals den Pokal nach Italien. Bei den Burschen waren die Chinesen am ersten Spieltag das Maß der Dinge. Während die Auswahl von Baden-Württemberg sich zusehends steigerte, ließen die Kräfte der Chinesen nach. Im zweiten Halbfinale wurde das zweite Team aus Peking erst durch die Verletzung des Hauptangreifers gebremst. Die soll aber die Leistung der jungen Truppe aus Amriswil nicht schmälern. Sie gewannen mit 2:1. Das Finale der Burschen war dann eine klare Sache für die Deutschen (10/18), die damit den Wanderpokal, gestiftet von Bürgermeister Wolfgang Matt, erneut gewannen.