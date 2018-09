Mit Auswärtssieg sind die Topklubs in Reichweite

Mit zwei Siegen in Reichenau (2:1) und Wörgl (4:0) konnte Altach Amateure auf fremden Plätzen schon überzeugen.

Beim Tabellenschlusslicht Pinzgau/Saalfelden haben die Schützlinge von Trainer Oliver Schnellrieder erneut drei Zähler auswärts eingeplant. Für die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler wäre ein Erfolg gleichbedeutend mit dem Vorrücken in der Tabelle zu den Topklubs in dieser Leistungsstufe. Immerhin erlitt Saalfelden zuletzt fünf Niederlagen und kassierte 19 Gegentreffer. Nach dem Derbysieg gegen Hohenems (3:1) wollen die Altacher Jungspunde nachlegen, doch mit Torjäger Sinan Seyfettin Akdeniz fehlt ein starker Offensivkicker. Erst in drei von zehn Meisterschaftsspielen wurde der 24-jährige Torjäger eingesetzt, weil wochenlang auch die Spielberechtigung nach seinem Wechsel von England nach Altach fehlte. Jetzt plagen Akdeniz seit längerem muskuläre Probleme, an einen Einsatz darf man trotzdem bis kurz vor dem Spielbeginn hoffen