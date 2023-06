Mit allen Sinnen gärtnern

Im Seniorenhaus Schützengarten durften Bewohnerinnen und Bewohner ihre eigenen Blumenkistchen pflanzen.

Lustenau „Bei mir zu Hause hatte ich den ganzen Balkon voller Geranien“, erinnerte sich Marlene Anderle (88) vom Seniorenhaus Schützengarten glücklich zurück und betrachtete die vielen bunten Blumen, die vor ihr standen. Der heutige Tag war etwas ganz Besonderes für die Bewohner: sie durften mit Unterstützung des Obst- und Gartenbauvereins ihre eigenen Blumenkistchen pflanzen und dabei mit allen Sinnen in das Gartenhandwerk eintauchen. Erde musste dabei mit den Händen in den Topf gebracht werden, die Blumen eingepflanzt und am Ende konnten sie das schöne Arrangement begutachten, ehe die Kistchen an den Balkonen der Hausbewohner angebracht wurden.

Glückliche Erinnerungen

„Mir ist aufgefallen, dass viele unsere Bewohner einen eigenen Garten hatten. Immer wenn wir über Blumen sprachen, konnte ich erkennen, wie sich ihr Gemüt erhellte“, erklärte Corina Hämmerle, diplomierte Seniorenbegleiterin im Seniorenhaus Schützengarten. Ihr kam die Idee gemeinsam mit den an Demenz erkrankten Bewohnern ein Stück lieb gewonnener Erinnerungen zurückzubringen, und zwar mit allen Sinnen. „Es ist etwas anderes, ob wir mit ihnen lediglich darüber sprechen und ihnen Bilder zeigen, oder sie die Erde anfassen und die Blumen riechen können“, sagte Hämmerle. Unterstützung in ihrem Vorhaben fand sie bei OGV-Obfrau Cornelia Maier und Manfred Kremmel vom Gartenbauverein. Sie kamen am Donnerstagnachmittag in den Garten des Seniorenhauses und pflanzten gemeinsam mit den Senioren die bunten Blumenkistchen.

Das Herz vergisst nicht