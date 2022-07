Mit aha plus hinter die Kulissen

Leonie (16 Jahre) löste ihre aha plus Punkte gegen einen Redaktionsbesuch bei Russmedia ein.

Mit aha plus engagieren sich junge Menschen ehrenamtlich in ganz Vorarlberg. Für ihr Engagement sammeln sie Punkte, die sie gegen Rewards eintauschen können. Auch Leonie Riedmann, 16 Jahre, ist eine fleißige Punktesammlerin. „Ich habe bei Spiel und Spaß mit Kindern, einer Quest vom Vorarlberger Kinderdorf mitgeholfen, verschiedene Online-Quizze gemacht und freiwillige Online-Nachhilfe gegeben“, erzählt die junge Dornbirnerin.

Einen Teil ihrer aha plus Punkte hat sie kürzlich für einen Besuch bei der NEUE Vorarlberger Tageszeitung eingetauscht. Dabei bekamen Leonie und ihre Begleitung einen exklusiven Einblick in den Alltag eines Redakteurs. „Wir bekamen zuerst eine Hausführung durch das ganze Russmedia-Unternehmen in Schwarzach.

Dann erklärte uns Moritz Moser, der Chefredakteur der NEUE, wie eine Zeitung aufgebaut ist“, erinnert sich Leonie. Dabei erfuhren die Jugendlichen unter anderem, was der „Kopf der Woche“ und was „die blutige Seite“ ist. „Ich würde aha plus anderen Jugendlichen empfehlen, wenn sie Lust haben sich ehrenamtlich zu engagieren und ihre gesammelten Punkte dann gegen echt coole Sachen einzulösen“, so Leonie.

Jetzt mitmachen bei aha plus

Das Prinzip ist einfach: aha plus (www.aha.or.at/plus) ist ein Anerkennungssystem für junge Menschen über 12 Jahre, die sich freiwillig engagieren. Wenn sie sich über die normale Mitgliedschaft hinaus in einem Verein, einer Organisation, Initiative oder der Gemeinde einbringen, können sie mit aha plus Punkte für ihr Engagement sammeln.

Diese können sie gegen eine wertvolle Anerkennung einlösen. Welche Aufgaben (Quests) sie übernehmen können, sehen sie unter www.aha.or.at/quests. Es gibt einmalige Quests, genauso wie kontinuierliche Quests. Neben den Rewards bekommen die Jugendlichen einen offiziellen Engagement-Nachweis, der die ehrenamtlichen Tätigkeiten und Erfahrungen übersichtlich darstellt.