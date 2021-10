Mit Abstand niedrigste Inzidenz in Vorarlberg

In Österreich sind am Dienstagvormittag binnen 24 Stunden 1.390 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Dieser Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage mit 1.827 Fällen.

Zahl der Corona-Patienten steigt

In absoluten Zahlen wurden die meisten neuen Fälle in den vergangenen 24 Stunden in Oberösterreich (397) entdeckt, gefolgt von Niederösterreich (265). In der Bundeshauptstadt Wien waren es 207 Neuerkrankte, in der Steiermark 133 und in Salzburg 131. In Tirol kamen 109 Neuinfektionen dazu, in Kärnten 73, im Burgenland 49 und in Vorarlberg 26.