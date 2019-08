Mit 80 km/h durch die Emser Innenstadt bolzen

Das Hohenemser Radkriterium mit neuem Modus wird spannend

Es zählt zur Kategorie „selektiv“ – das alljährliche Stadtkriterium in der Hohenemser Innenstadt, welches traditionell am Vorabend des großen Highlander-Radmarathons stattfindet.

In diesem Jahr kommt noch ein Stück mehr Spannung für die Zuschauer dazu. Top-Teilnehmerfeld mit 30 Startern beim einzigen Radikriterium des Jahres in Vorarlberg.



Der Start erfolgt am Samstag (10.8.) um 18.30 Uhr. Für das gesamte Feld stehen 40 Runden auf dem 850-Meter-Rundkurs auf dem Programm. Jede 2. Runde sind Punktesprints. Und nur die besten 10 qualifizieren sich für den Hauptlauf.