Mit 66 fängt das Leben erst an

Mit einem Jahr Verspätung fand in dieser Woche der Ausflug des Götzner Jahrganges 1956 nach Heidelberg statt.

Bereits in den frühen Morgenstunden ging es von Götzis direkt in die ehemalige Residenzstadt der Kurfürsten von der Pfalz. Nach einer ersten, eigenständigen Erkundung, der Stadt stand am Nachmittag bei einer gemeinsamen Stadtführung die Entwicklung der Stadt, die Prägung der Stadt durch die Universität, die religiösen Auseinandersetzungen im Gefolge der Reformation, die Gedenkstätte für Friedrich Ebert, den erste Reichspräsidenten Deutschlands und viele kleine kulturelle Leckerbissen im Mittelpunkt. Nach einem gemütlichen Abendessen setzte die Jahrgängergruppe aus dem Ländle zur Exkursion „Heidelberg bei Nacht an“ und die Studentenstadt zeigte sich dabei von der besten Seite.

Am zweiten Tag stand das Schloss Heidelberg im Mittelpunkt des Interesses und dabei ging es um die Gestaltungskonzepte der verschiedenen Kurfürsten, den Einsatz des Schlosses als attraktiver Veranstaltungsort und natürlich die verschiedenen Weinfässer. Beeindruckt zeigten sich die Gäste aus Vorarlberg auch davon, dass die Schlossanlage sowohl Ruinen als auch Räume umfasst, die heute noch benutzt werden können. Auf der Rückreise von Heidelberg ließ man den stimmungsvollen Ausflug im Weingut Schmidt in Hattnau am Bodensee ausklingen. Mit vielen neuen und positiven Eindrücken kamen die 65er-Jahrgänger am Abend wieder im Ländle an und freuen sich schon auf den nächsten Ausflug spätestens zur 70er Feier in vier Jahren. MIMA