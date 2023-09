Mit 18 Millionen Euro pro Episode: Netflix-Serie sprengt Budget-Rekorde

Netflix sticht mit seiner neuesten Produktion, „One Piece“, in finanzielle Höhen vor, die selbst "Game of Thrones" übertrifft.

Netflix stellt mit "One Piece" eine neue Serie vor, die zu den teuersten Produktionen des Streaming-Riesen gehört. Mit einem beeindruckenden Budget von 18 Millionen Euro pro Episode übertrifft diese Realverfilmung des bekannten Animes sogar die Kosten pro Episode von Erfolgsserien wie „Game of Thrones“, die 13,7 Millionen Euro pro Folge in ihrer achten Staffel kostete.