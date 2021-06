Mit 102 den Wind im Haar

Mit ihren 102 Jahren konnte Ilse Cirtek bei einer Rikscha-Ausfahrt in ihrer Heimatstadt Bludenz noch einmal „Wind in den Haaren“ spüren.

Mit ihren 102 Jahren konnte Ilse Cirtek bei einer Rikscha-Ausfahrt in ihrer Heimatstadt Bludenz noch einmal „Wind in den Haaren“ spüren. ©Stadt Bludenz

Mit ihren 102 Jahren konnte Ilse Cirtek bei einer Rikscha-Ausfahrt in ihrer Heimatstadt Bludenz noch einmal „Wind in den Haaren“ spüren. ©Stadt Bludenz

Bludenz. Sie hat schon viel erlebt in ihren 102 Lebensjahren – so hatte Ilse Cirtek schon das Glück, in Indien in einer Rikscha zu sitzen. Nun wiederholte Bludenz älteste Einwohnerin das Erlebnis in ihrer Heimatstadt.

Ilse Cirtek ist eine ganz besondere Bludenzerin. Das Geheimnis, im hohen Alter so beneidenswert rüstig zu sein, liegt wohl in der inneren Ruhe und Zufriedenheit, mit denen sie ihr Leben auf beeindruckende Art und Weise meistert. Sie ist immer gerne gereist und hat bereits viel von der Welt gesehen. Noch heute ist sie sehr selbstständig und weiß, was sie will.

Der Rikascha-Pilot Herbert Fink begab sich nun mit Frau Cirtek und ihrer Betreuerin auf eine fröhliche Ausfahrt nach Nüziders. Alle Beteiligten hatten großes Vergnügen an der Radlpartie und auch die Passanten bewunderten das flotte Trio.

Als Überraschung ging es danach für Bludenz älteste Einwohnerin in das Tschofen, wo Alt-Bürgermeister Mandi Katzenmayer und Stadträtin Andrea Mallitsch bereits auf die Ausflügler warteten. „Unser Alt-Bürgermeister und Frau Cirtek kennen sich schon jahrzehntelang. Ein weiteres Treffen mit ihm hat sich die älteste Bludenzerin schon lange gewünscht. Ich freue mich sehr, dass wir ihr diesen Wunsch erfüllen konnten“, zeigt sich Stadträtin Andrea Mallitsch sichtlich begeistert.

So wurde der Ausflug zu einem unvergessenen Erlebnis für alle Beteiligten. Gerade älteren Personen, welche selbst nicht mehr Rad fahren können, ermöglicht eine Ausfahrt mit einem Rikscha-Pilot, wieder „Wind im Haar“ zu spüren.

Anmeldungen für eine Rikscha-Fahrt nimmt dieSeneCura Bludenz, Spitalgasse 12, jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter der Tel. 05552 63064 entgegen.