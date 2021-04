Mit 100 Fans will Dornbirn den achten Platz festigen

Gegen die FC Juniors OÖ gibt es für die Rothosen den zwölften Mann als Unterstützung.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel FC Dornbirn vs FC Juniors OÖ

Seit dem Westderby gegen Wacker Innsbruck (0:1) am 26. Oktober letzten Jahres, das sind acht Heimspiele in Folge musste der FC Mohren Dornbirn vor leeren Rängen auftreten. Endlich dürfen nun Franco Joppi und Co. auf Unterstützung des FCD-Fanklubs, VIP-Mitglieder und dem treuesten Anhang, zumindest auf einhundert Fans, zurückgreifen.