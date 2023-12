Missionskreis der Pfarre freute sich über eine erfolgreiche Adventkranzwoche

Lochau. Die Adventkranzwoche des Missionskreises der Pfarre hat in Lochau langjährige Tradition. So konnte auch in diesem Jahr in zahlreichen Familien am 1. Adventsonntag die erste Kerze „an einem heimischen Adventkranz“ angezündet werden.

Heuer waren es über 50 Frauen und Männer rings um die Organisatorinnen Petra Rührnschopf, Helga Alge, Anni Troy, Ingrid Hörburger und Gerda Rist, die mit Engagement und Begeisterung am Kranzen waren. Manche waren fast täglich vor Ort, um hier in vorweihnachtlicher Atmosphäre und geselliger Runde schöne Adventkränze zu binden oder stilvolle Adventdekorationen herzustellen.

Und der Duft nach frischem Tannenreisig, nach brennenden Kerzen, nach Kaffee und Kuchen lud die Besucher natürlich auch zum gemütlichen Hock im „Adventcafe“ ein.

Unterstützung von Projekten in aller Welt

„Unsere Aktion wurde wieder sehr gut angenommen, und wir sind sehr zufrieden.“ Verkauft wurde nämlich für einen guten Zweck. Denn der Erlös dieser „Adventkranzwoche“ kommt wieder den vom Missionskreis schon seit Jahren betreuten Projekten in aller Welt zugute.

Unter anderem dem Sozialprojekt Concordia von Pater Markus Inama in Osteuropa, wo im Krisenzentrum in der Republik Moldau auch die Lochauerin Cornelia Burtscher tätig ist, weiters dem Kinderheim Casa de copii Barati, dem Heimatort von Pfarrer Cristinel Dobos in Rumänien oder der Hungerhilfe in Malambo/Malavi in Ostafrika für die Wasserversorgung, die medizinische Versorgung und die Bildung. Hier erfolgt der Kontakt über „Bruder und Schwester in Not“ in Feldkirch.